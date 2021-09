In contact

Uit je hoofd...

Veel mensen hebben tegenwoordig lijstjes voor de dingen die ze moeten doen, omdat ze het anders niet onthouden. Of omdat hun hoofd zo vol is en ze willen voorkomen dat ze het vergeten. Waarmee zit dat hoofd vol? Vol met gedachten van dingen ze graag willen, die ze moeten, met overtuigingen die ze zichzelf hebben opgelegd, met gedachten wat anderen zullen vinden en ga zo maar door. Het hoofd loopt over… En dan? Dan wordt het teveel en wil het niet meer. Vaak kunnen ze niet meer goed slapen, loopt de irritatie overdag op en worden ze moe.

Zo had ik een man in mijn praktijk die van alles moest, maar er niet blij van werd. "Waarom moet je?", vroeg ik. Ja, omdat mijn baas het wil, omdat ik heb afgesproken met vrienden en omdat mijn partner er blij van wordt, waren reden voor het moeten. “Waar blijf jezelf?” “Geen idee. Ik weet niet wat ik wil, waar ik blij van word en wat nog fijn is.”

Ik gaf in dit geval een homeopathisch middel als een zetje om meer in balans te komen en in dit geval minder te moeten. Daarnaast heb ik hem geadviseerd om elke week minstens een uur voor zichzelf te nemen waarin niets moet. Als hij tijdens dat uur ergens zin in krijgt is het goed, maar een uur stilzitten en nietsdoen is juist heel goed. In de rust, uit het hoofd, minder moeten en meer mogen (van jezelf).