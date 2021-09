Eens per kwartaal schrijven Esther Bogaard, Marije Dijkema en Sietske Jellema inspirerende teksten die betrekking hebben op hun dagelijkse werk. Alle drie begeleiden zij mensen om 'in contact' te komen met zichzelf en hun omgeving, ieder vanuit haar eigen

Op zoek naar bevrijding

“Oh jee…, nee niet …, auw auw help, stop!...” Emmy draaide onrustig heen en weer, mompelend en zwetend. Toen ze iets op haar arm voelde, maakte ze een slaande beweging.

“Woh, Emmy, doe even rustig. Wordt eens wakker, je hebt een nachtmerrie”, zegt Bob. Emmy schiet omhoog in bed en slaat haar handen voor haar gezicht. “Lieverd, kom eens bij me. Wat is er aan de hand?” Bob trekt Emmy voorzichtig naar zich toe en voelt haar hart bonken. “Weer diezelfde nare droom, waarbij mijn hoofd steeds groter wordt en uiteindelijk uit elkaar spat”, kreunt Emmy. “Waarom droom ik dat toch steeds?”

Bob vraagt zich af hoe hij het beste kan reageren? Haar in stilte troosten, een ontbijtje maken of zijn mening geven…? “Weet je wat ik wel eens denk?”, begint hij voorzichtig. “Dat die droom, dat steeds groter wordende hoofd, iets betekent. Dat het je iets duidelijk wilt maken, zeg maar.” Nu is hij degene die begint te zweten. Bang voor irritatie en afwijzing. Emmy zucht eens diep en zegt: “Ik weet dat jij er zo over denkt en misschien heb je ook wel gelijk. Ik heb het zo druk en houd zoveel ballen in de lucht, dat mijn hoofd aanvoelt als een snelkookpan, die ik vergeten ben van het vuur af te halen.”

“Maar wat moet ik dan?”, vraagt ze moedeloos? “Wat zou je willen?”, vraagt Bob. “Het liefste zou ik me minder een gevangene in mijn eigen hoofd willen voelen. En ruimte durven nemen om te kiezen of om ‘nee’ te zeggen”, fluistert Emmy. Bob zucht ook. Nu Emmy eindelijk erkent dat het anders moet, voelt hij spanning wegvloeien. “Zullen we samen zoeken naar een vorm van hulp die bij jou past?”, vraagt hij? “Dat zou ik fijn vinden, dank je wel”, zegt Emmy en ze geeft hem een knuffel.