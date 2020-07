Zonnedak auto’s komen naar de Pollepleats in Westhem

De Lightyear One is een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen op het dak. Het is één van de beste uitvindingen van 2019, aldus het toonaangevende tijdschrift TIME. Het eerste model wordt naar verwachting in 2021 geleverd in een exclusieve oplage van minder dan 1000 stuks.



Lightyear heeft haar solar technologie toegepast op een Volkswagen Crafter LCV. Deze auto én een omgebouwde Tesla Model 3 zijn op 23 juli te zien bij de Pollepleats voor genodigden en pers. Deze twee research voertuigen, genummerd 005 en 006, zijn de nieuwste ontwikkelingen in een reeks van test auto’s.



Over Lightyear De missie van Lightyear is om schone mobiliteit voor iedereen ter wereld beschikbaar te maken. Zo kunnen automobilisten straks jaarlijks tot twintigduizend kilometer op zonlicht rijden. Het bedrijf is opgericht in 2016 en heeft zowel jong talent als mensen met ervaring in de automobielindustrie in dienst, waaronder voormalige werknemers van Tesla en Ferrari.



Over de Pollepleats Meeting- en partylocatie de Pollepleats is gelegen op een schitterende plek tussen de Friese meren en weilanden. Alles op gebied van duurzame energie wordt hier in praktijk gebracht. Zonnepanelen wekken energie op, waarop de installaties in de luxe verbouwde boerderij draaien. Ook de elektrische boten worden opgeladen met eigen zonnestroom. Overtollige stroom wordt opgeslagen in de aanwezige accu’s. Toiletten worden gespoeld met regenwater en het pand wordt CO2 neutraal verwarmd met hulp van een palletkachel.