Zonnebloemplukken aan de Eastwei in Oppenhuizen

OPPENHUIZEN- Bij de familie Feenstra in Oppenhuizen aan de Eastwei 50 is de verkoop van zonnebloemen weer begonnen. Een feestje om zelf je boeket te mogen plukken. Iedereen is er welkom in een klein stukje Paradijs op aarde.

Brechtsje Feenstra, in het dagelijks leven als onderwijzeres werkzaam op Cbs De Hichte in Scharnegoutum, is laaiend enthousiast over haar woonplek. Nadat we een prachtig veldboeket geplukt hebben komt ze met zoon Jan naar ons toe en maakt met alle plezier reclame voor het initiatief.

Bescherming maiskolven

“Wij zijn begonnen met het plaatsen van zonnebloemen rond het maisveld. Daarmee voorkom je dat roeken vanaf de zijkanten in het gewas begonnen te pikken. De zonnebloemen zorgen er dus voor dat de maiskolven letterlijk op een mooie manier bescherming bieden. Nadat dat gelukt was, kwamen we al snel op het idee om de zonnebloemen te verkopen. We knipten ze zelf en brachten de boeketten naar de winkels bij ons in het dorp. De volgende stap was om bezoekers zelf de gelegenheid te geven de zonnebloemen uit te laten zoeken en af te knippen, drie stuks voor een euro. En er staan er genoeg.”

Naast de zonnebloemen kunnen mensen ook gladiolen pukken, die kosten 50 eurocent per stuk. Uiteraard is het aardig dat Brechtsje en haar gezin een paar centen aan de bloemenhandel overhouden, maar er is meer.

Beleving

“We vinden het ook prachtig dat mensen zelf de beleving mee krijgen hoe mooi alles ervoor staat in zo’n veld. We maken reclame via social media en leggen hier en daar wat biljetten neer, zodat de mensen weten dat ze hier welkom zijn. Ik ben wel een groot liefhebber van de zelfpluktuin en wat is er nu mooier om mensen zelf een veldboeket samen te laten stellen. Een bos zonnebloemen met doerebouten, prachtig toch. Zoals je ziet zijn we bezig om naast het veld een houten winkeltje te bouwen. Dat wordt het Plattelânswinkeltsje, waar we een rustpunt van willen maken. Ik heb ons project nu ook opgegeven bij https://www.rustpunt.nu/

Bezoekers kunnen hier via een app komen, en een kopje koffie, thee en fris drinken. Even zitten en genieten van de natuur.”

Naast de zonnebloemen en gladiolen wil de familie Feenstra ook pompoenen, kalbassen, bloemdecoraties en eieren gaan verkopen.