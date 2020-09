Een unieke kans om meer te weten te komen over ons nichebedrijf en een mooie plek voor seizoenarbeid in de wintermaanden. Het uitbouwen van een idee in een plek waar je met veel mensen plezierig kunt werken en heel veel booteigenaren blij kunt maken. Wij maken met iedere order mensen blij, met ons aanbod en uiteindelijke met het resultaat. Weinig bedrijven hebben seizoenarbeid in de winter. Zonklaar is daar een prachtige uitzondering op. Iedere dag is vrijwel anders, maar de aspecten die vaak weer terugkeren zijn de contacten met onze zakelijke klanten. Bovendien is Zonklaar met veertig Duitse inzamelpunten de grootste tenten- en zeilenwasserij is van Europa! Maar we doen ook de opnames voor de grote zonweringprojecten.”