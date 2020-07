Zet jouw onderneming in de schijnwerper in Sneek met nieuwe drukwerk

Met behulp van buitenreclame geef je extra exposure aan je bedrijf of merk. Zo kun je in een korte tijd een grote groep mensen bereiken in de stad of in omringende dorpen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe je buitenreclame in kunt zetten in de regio Sneek.



Dranghekdoek met reclameboodschap



Dranghekdoeken worden gebruikt op grote evenementen en festivals of om een gebied af te zetten. Deze doeken zijn niet alleen handig om informatie op te verstrekken, maar ook geschikt voor een reclameboodschap tijdens de Sneekweek bijvoorbeeld. Omdat er veel mensen een festival als Sneekweek afkomen in de regio, bereik je automatisch een grote groep mensen. Tip: zoek voordat je dranghekdoeken gaat inzetten goed uit op welke evenementen jouw doelgroep zich veelal bevindt. Tijdens het Sneekweek festival komen verschillende doelgroepen op het evenement af, waardoor je jong en oud kan aanspreken met reclameboodschappen.

Tijdens de coronacrisis heeft Drukbedrijf.nl gespecialiseerde dranghekdoeken laten bedrukken in verschillende formaten, zodat bezoekers op de hoogte zijn van de corona maatregelen die zij treffen.

Grote spandoeken in een frame

Een spandoek met frame komt in vele soorten en maten. Spandoeken zijn groot en daarom opvallend voor (potentiële) klanten. Kies bijvoorbeeld voor een muurframe aan de gevel van je pand in de stad of een vrijstaand frame die je op vrijwel iedere locatie kunt plaatsen in de binnenstad van Sneek. Omdat spandoeken met frames op maat worden gemaakt, kun je zelf het formaat kiezen die bij jouw gekozen toepassing past.

Raamborden



Ben je op zoek naar buitenreclame met een kleiner formaat? Kies dan voor raamborden. Deze worden namelijk allang niet alleen meer gebruikt door makelaars. Ze zijn ook ideaal als promotiemiddel! Raamborden worden ook wel v-borden genoemd. Dit komt omdat ze in een vorm van een V op het raam gemonteerd worden. Naast standaard raamborden, kun je ook raamborden met een draaiend element in het midden laten bedrukken.

Creatief met polsbandjes



Een heel ander middel om je merk buiten te laten zien zijn polsbandjes. Zet jij je als bedrijf in voor een goed doel? Laat hiervoor dan siliconen polsbandjes bedrukken. Ook zijn de polsbandjes ook effectief als promotiemiddel op een (outdoor) evenement. De polsbandjes worden gemaakt van kunststof en zijn waterproof. Ze zijn comfortabel om te dragen en voor langere tijd te gebruiken. Omdat ze rekbaar zijn past iedereen ze. Het nadeel van deze polsbandjes is dat ze overdraagbaar zijn, waardoor ze niet geschikt zijn voor leeftijds- of entreebandjes.



Een ander voordeel van buitenreclame is dat je geen last heb van adblockers waardoor de reclame niet te ontwijken is. Zet jij wel eens buitenreclame in om de exposure van je merk te vergroten?