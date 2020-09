Zaterdag Open Dag Stroomtuin IJlst

Trotse bestuursleden en vrijwilligers geven rondleidingen en beantwoorden al je vragen. Over hoe het park gebouwd is, hoe zonne-energie eigenlijk werkt en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

Graag inschrijven

We zijn voorzichtig en proberen de verspreiding van Corona tegen te gaan. Daarom proberen we groepsvorming op het terrein te voorkomen en vragen we je in te schrijven voor één van onderstaande tijdvakken.



Groep 1: 11.00 - 12.00 uur deze groep is al VOL

Groep 2: 12.00 - 13.00 uur

Groep 3: 13.00 - 14.00 uur

Groep 4: 14.00 - 15.00 uur

Groep 5: 15.00 - 16.00 uur

Groep 6: 16.00 - 17.00 uur



Ook leuk voor (klein)kinderen

Omdat we het belangrijk vinden dat ook jongeren en kinderen al vroeg iets mee krijgen over duurzaamheid, moedigen we vooral ook gezinnen aan om langs te komen.

Meer info: http://stroomtuin.nl/