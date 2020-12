Ying Media gaat voor duurzaam met Volkswagen ID.4 van Autoland Van den Brug

“Het is een volledige elektrische auto. Het nieuwste concept van Volkswagen met een actieradius, een bereik, van 500 kilometer. Op groene stroom dus.”

Dat laatste is ook een bewuste keuze van de uitgevers van o.a. GrootSneek. “Wij willen graag duurzaam en daar past deze Volkswagen ID.4 goed bij. Het zal in het begin wel even wennen zijn, want wees eerlijk als de stroom op is dan kun je niet zomaar even tanken. We zullen daarom nog beter moeten plannen, maar dat doet een uitgever meestal wel”, aldus Ying Mellema. Even later maakt hij samen met z’n vrouw Marianne de eerste rit. Marianne aan het stuur!