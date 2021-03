Woudagemaal onder stoom: opleidingsdagen zonder publiek

LEMMER- Wetterskip Fryslân brengt het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer op 23, 24 en 25 maart 2021 onder stoom om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden. Net als in het najaar 2020 vinden de draaidagen ook deze keer door de coronamaatregelen zonder publiek plaats. Belangstellenden die vorig jaar een ticket reserveerden kunnen hun voucher tot en met maart 2022 laten omboeken door een mail te sturen naar info@woudagemaal.nl en een nieuwe datum voor een bezoek te reserveren.

Wetterskip Fryslân brengt het Ir. D.F. Woudagemaal jaarlijks twee keer onder stoom om de machinisten en stokers in de praktijk op te leiden. Zo kan de bedrijfsvoering van het stoomgemaal worden gegarandeerd. Het Woudagemaal moet kunnen draaien als er extreem hoogwater in Fryslân is. Daarvoor moet het waterschap een gezonde en getrainde draaiploeg kunnen inzetten.

Droge voeten

Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Tot op de dag van vandaag heeft het gemaal een belangrijke functie in het waterbeheer. Bij extreem hoogwater zorgt het nog steeds voor droge voeten in Fryslân. Koningin Wilhelmina opende het Woudagemaal honderd jaar geleden, op 7 oktober 1920. Sindsdien pompt het gemaal het overtollige water vanuit Fryslân in de Zuiderzee, later het IJsselmeer. In 1966 kreeg het Woudagemaal versterking van het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren.

Houd voor het laatste nieuws de website van het Woudagemaal in de gaten: www.woudagemaal.nl.