WoonFriesland inspecteert al haar huizenmet hypermoderne drone van Aeroscan

SNEEK- De drone Sarah, van het Friese bedrijf Aeroscan, voert per 20 juli technische inspecties uit aan de buitenkant van de volledige woningvoorraad van WoonFriesland. Het sociaal verhuurbedrijf is de eerste woningcorporatie in Nederland die voor haar gehele bezit de staat van haar huizen op deze wijze inspecteert.

Sarah heeft een scherp oog: de innovatieve drone (een soort mini-helikopter) is uitgerust met een fotocamera met ultrahoge resolutie. Sarah kan snel een groot gebied in beeld brengen en verwerkt alle beelden supersnel en brengt dit jaar alle onderhoudsgegevens digitaal in kaart.

De inzet van Sarah past bij de ambitie van het sociaal verhuurbedrijf om haar bezit zo compleet, efficiënt en geautomatiseerd mogelijk te inspecteren. De drone meet heel precies de benodigde gegevens van gevels, dakbedekking en kozijnen. De data die Sarah waarneemt, worden omgezet in een digitale replica van de woning. Aan de hand hiervan kunnen inspecteurs van WoonFriesland de staat en kwaliteit van gevels en dergelijke bepalen. Hierdoor kunnen zij zaken als vocht, houtrot en warmteverlies in een vroeg stadium signaleren of zelfs voorkomen.

Nauwkeurige onderhoudsgegevens Per 20 juli start Sarah met de inspectie van maar liefst duizend huurwoningen van WoonFriesland. Omdat het gaat om onbemande inspecties is dit geheel coronaproof. Ter plekke werkt een team van drie mensen aan de inspectie: een gecertificeerd drone-piloot, een remote pilot die de kwaliteit van de beelden en de data bewaakt en een grond-assistent die de veiligheid bewaakt van de omgeving. Na de eerste duizend woningen volgt dit jaar de rest van de woningvoorraad: in totaal inspecteert o.a. Sarah twintigduizend objecten van WoonFriesland. Dankzij de innovatieve techniek van Sarah kan WoonFriesland een nauwkeurig naslagwerk opbouwen en de precieze staat van haar woningvoorraad bijhouden en beheren. Sarah verzamelt het materiaal, intelligente software maakt de 3D-beelden en verschillende technieken helpen bij het beoordelen van de buitenkant van de woning. Uiteindelijk leidt dit tot een soort overzichtskaart á la Google Maps die je altijd kunt raadplegen en updaten met nieuwe gegevens. De data vormen de basis van het meerjarenonderhoudsplan van WoonFriesland.

Slim, veilig en betaalbaar Met Sarah werkt WoonFriesland samen met Aeroscan aan slim, veilig en betaalbaar onderhoud. De voordelen van Sarah:

✔ Accuraat: gebreken zijn sneller zichtbaar.

✔ Nauwkeurig en voorspellend: het vergroot de veiligheid en verkleint de kans op woningschade.

✔ Minder overlast voor bewoners: privacy is altijd gewaarborgd door vervaagde beelden, en je hoeft er niet meer voor thuis te blijven.

✔ Kostenbesparend: WoonFriesland bespaart en investeert in verdere verduurzaming van haar huizen.

✔ Een efficiënte manier om relevante gegevens te verzamelen voor het meerjaren- onderhoudsplan.

Samenwerking Aeroscan en WoonFriesland Het technologische bedrijf Aeroscan was in 2018 de eerste partij in Nederland met een vergunning om in stedelijk gebied professioneel inspecties uit te voeren met Remotely Piloted Aircraft Systems, oftewel: drones. Na anderhalf jaar doorontwikkeling en honderden geslaagde vlieguren brengt Aeroscan opgedane kennis en ervaring naar de praktijk samen met WoonFriesland. De komende jaren blijven WoonFriesland en Aeroscan samenwerken om continu complete en actuele data te verkrijgen over het bezit. Drone Sarah kan de kwaliteit van de staat van het vastgoed completer en betrouwbaarder in beeld brengen. Hierdoor is het in een vroeg stadium bekend als onderhoud nodig is. Dit voorkomt onnodige inspectie- en onderhoudskosten in een later stadium.

· Informatievideo over woninginspecties door drone · Samenwerking Aeroscan en WoonFriesland