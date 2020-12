Woningbouw in voormalige Bogermanschool Wommels

WOMMELS- De plannen voor de betaalbare woningen voor jongeren in de voormalige Bogerman in Wommels komen in een beslissende fase. Halverwege februari moeten de ingediende plannen beoordeeld worden. Opdrachtgever is de gemeente Súdwest Fryslân. Doarpsbelang Wommels mag mee beoordelen. Voor het mee beoordelen zoekt Doarpsbelang een jongere uit Wommels of Easterein.