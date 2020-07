Wonen bij de Waterpoort

Daarnaast zit er aan de achterzijde van het pand een gezamenlijke fietsenberging. Heeft u altijd al willen wonen in de binnenstad van Sneek met alle comfort en luxe dan is dit uw kans. Er zijn slechts nog twee woonstudio’s beschikbaar onder de huurtoeslaggrens. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u contact op nemen met Noordersingel Vastgoed via telefoon (058 58 58 120) of mail (beheer@noordersingelvastgoed.nl)