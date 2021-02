Winterse vooruitzichten zorgen voor run op schaatsen, sleden en sneeuwschuivers

Sneek- De meeste weerdeskundigen zijn het erover eens: Er komt winter! Gevolg van deze winterse vooruitzichten is dat er een ware run op schaatsen, sleden, sneeuwschuivers, sneeuw-vorstdekens om de autoruiten te beschermen en ga zo maar door is ontstaan. Schaatsten worden van zolder gehaald om ‘meteen’ te laten slijpen. Johan Nijdam van Halfords Sneek, zag het twee weken geleden al aankomen. “Ik volg de weerdeskundigen op de voet”, aldus Nijdam. Ook bij Zandstra aan het Schaapmarktplein is het spitsuur.

“Het begon vanmorgen al, de telefoon staat roodgloeiend. Het is een grote gezellige chaos. Alles en iedereen wil sleetjes en schaatsten, om maar eens twee van onze producten te noemen. Ik word gebeld vanuit heel Nederland, omdat het allemaal online is. Het is echt waanzin. Als ik dan contact zoek met de groothandel dan is het waanzin in het kwadraat. Bij Van der Meulen, van het kinderspeelgoed, waar ze ook sleetjes verkopen is er bijna niets meer te krijgen. In een ochtend tijd, alles uitverkocht. En het wordt alleen maar erger. Maar ze mogen mij uiteraard altijd bellen of mailen”, vertelt Nijdam met een brede lach. “Ons nummer is: 0515432064

Na het zoveelste telefoontje wil Nijdam nog wel even poseren. Ondertussen loop Jeroen de Haan met schaatsen onder z’n arm naar boven: Slijpen maar!

Schaatsen slijpen

“Wij zijn wat het schaatsen slijpen betreft, de overloop van Zandstra. Daar loop het helemaal vol. Volgens mij kun je bij de plaatselijke fietsenmakers je noren en houtjes ook nog wel slijpen laten. Maar het is hier ‘groate gekkeboël’. Ik sta er een beetje dubbel in. Alles gaat gewoon door. Ik had een aantal mensen vrij gegeven, dus ik moet nu beuken. Maar laat ik vooropstellen dat ik er hartstikke blij in sta en ik ervaar het ook wel als een feestje. Als volgende week de sneeuw komt, dan vliegen de sneeuwschuivers de deur uit. Een weekje winter is gewoon even wat anders dan dat corona gedoe. Heerlijk!”

Slijploket bij Zandstra

Ook bij Zandstra aan het Schaapmarktplein is het topdrukte. Er staan mensen om bij het slijploket aan de Suupmarkt hun te slijpen schaatsen in te leveren. Tot volgende week woensdag is het aangepast werken in verband met de coronamaatregelen.

Wie nog een paar nieuwe schaatsen wil kopen: “Helaas is persoonlijke aandacht in onze winkel nu tijdelijk niet mogelijk. Echter, telefonisch kunnen wij u alsnog persoonlijk direct en uitstekend adviseren. We staan voor u klaar via 0515 - 413560. Na betaling zullen de schaatsen in overleg met u worden afgeleverd. Vanaf woensdag 10 februari mag u (met restricties) de schaatsen weer bij ons afhalen. Informatie hierover volgt dinsdag”, zo laat een woordvoeder van Zandstra weten.