Wil je je autoverzekering vergelijken om te besparen? Let dan óók op deze 3 zaken!

INGEZONDEN - Heb je een auto, dan weet je als geen ander dat de verzekeringspremie die je maandelijks (of jaarlijks) betaalt, geen bescheiden bedrag is.

Het is dan ook niet zonder reden dat veel mensen hun autoverzekering vergelijken om na te gaan of ze elders goedkoper uit kunnen zijn. Maar als je verzekeringen vergelijkt met het doel te besparen, doe dit dan wel uitvoerig. Op die manier maak je altijd de beste keuze, of je nou overstapt of niet. In dit artikel daarom 3 aandachtspunten bij het vergelijken van je autoverzekering.

1. Vergelijk met enige regelmaat en bij verandering

Heb je net een autoverzekering afgesloten? Dan hoef je niet dagelijks of wekelijks na te gaan of je nog goed zit en of het niet goedkoper kan. Maar helemaal niet meer vergelijken is ook niet goed. Daarom wordt aangeraden om (minimaal) een keer per jaar na te gaan of je nog goed zit met je autoverzekering. En doe je dit toch al, dan kun je net zo goed ook je andere verzekeringen meenemen, zoals de inboedel- en/of reisverzekering. Zo kun je in een klap veel geld besparen (als het even meezit).

Verandert je leven? Bijvoorbeeld door een verhuizing, aanschaf van een nieuwe auto en/of veranderde gezinssituatie? Grijp het moment dan direct aan om je autoverzekering te onder de loep te nemen. Veel mensen houden het vaak bij het doorgeven van de wijzigingen, om vervolgens iets meer of minder premie te gaan betalen. Maar juist deze situaties, die iets in je leven veranderen, zijn ideaal om te vergelijken en (dus ook) te besparen. Een verzekeraar baseert de premie van je autoverzekering namelijk op zaken als adres, gezinssituatie en/of waarde van je auto.

2. Denk goed na over de dekking

Wettelijk gezien moet je als autobezitter altijd een WA-verzekering hebben. Zo ben je verzekerd voor schade die je bij anderen veroorzaakt. De WA-verzekering is tegelijkertijd de goedkoopste dekkingsvorm. Wil je ook verzekerd zijn bij schade aan je eigen auto, dan kun je beter kiezen voor de WA+ (beperkt casco) of Allrisk (volledig casco) verzekering. Maar let op: over het algemeen zijn de premieverschillen tussen deze 3 dekkingsvormen (erg) groot, zeker voor jongeren. Verzeker jezelf (en je auto) daarom altijd naar behoefte. Wat heb je nodig?

Heb je een oude auto (ouder dan 10 jaar), dan kan het helemaal geen kwaad om te kiezen voor een WA-verzekering. Als je dan schade rijdt zullen de kosten voor herstel relatief laag uitvallen - als je deze überhaupt wilt laten herstellen. Maar heb je geen of weinig spaargeld om eventuele schade te herstellen als het mis gaat, dan kun je misschien beter wel voor WA+ of Allrisk kiezen. Laat je dan ook goed adviseren. De meeste goede vergelijkingsplatformen geven, op basis van je kenteken, direct advies over de dekkingsvorm die je zou moeten kiezen. Uiteindelijk beslis je uiteraard zelf waar je voor gaat.

3. Eigen risico ophogen

Heb je wat spaargeld? Dan kun je er bij kleine schade voor kiezen om de kosten uit eigen portemonnee te betalen. Op die manier blijft je no-claim korting in stand. Als je in de situatie verkeert dat je je dit kunt veroorloven, kan het ook geen kwaad om je eigen risico op te hogen. Door het eigen risico van je autoverzekering te verhogen, daalt je verzekeringspremie (normaal gesproken). Je zult maandelijks dus minder kwijt zijn aan je autoverzekering. Zo kun je al snel tientallen tot honderden euro’s besparen op jaarbasis, mits je schadevrij rijdt uiteraard.

In samenwerking met: Autoverzekeringen vergelijken op Independer