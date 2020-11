Wijncursus via Restaurant Aan de Gracht

SNEEK- ‘Het zijn rare tijden voor culinaire liefhebbers. Maar niet getreurd, ik heb een super vet alternatief voor je’, schrijft Joris Hagting de patron van Restaurant Aan de Gracht in Sneek

“De WijnSpijs Academy cursus "Ontdek je Smaak", inclusief 6 luxe wijnen thuisgestuurd. Wil je beslagen ten ijs komen in supermarkt of restaurant? Koop dan deze unieke cursus en leer over wijn.

De WijnSpijs Academy cursus "Ontdek je Smaak" is getest én goedgekeurd door Onno Kleyn en Harold Hamersma, dus waar wacht je nog op?

Bij het bestellen van de cursus met deze unieke korting bon: aandegracht-wijncursus , krijg je van ons 25 euro korting op je bestelling. Naast deze unieke korting ontvang je ook nog eens 6 heerlijke flessen wijn toegestuurd, dus je kan gelijk beginnen met proeven”, aldus Hagting.