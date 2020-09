“Wij leiden onze eigen mensen op”

”Vriesia Bouwen met Glas is een service verlenend bedrijf, dat in heel Friesland opereert. Naast dat Vriesia glasschade herstelt, denkt het bedrijf ook mee bij zaken als het voorkomen van glasschade, door het aanbrengen van inbraakwerend glas, het plaatsen van een hek, kozijnen of extra verlichting.

” Waarom Vriesia meedoet? “Wij vinden dit een mooi initiatief waar onze bijdrage goed in past. Onze specialisatie in glas wordt namelijk niet meegenomen in een algemene opleiding, daarom willen wij deze dag onze vacatures en opleidingsmogelijkheden onder de aandacht brengen. Daarnaast vinden wij het leuk om belangstellenden rond te leiden, omdat we enthousiast zijn over ons bedrijf. Glas is een trendy product en wordt veelal op maat gemaakt. Daarom willen we met deze dag de gelegenheid bieden onze interessante werkzaamheden van de verschillende afdelingen te laten zien.”