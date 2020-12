‘Wie voordelig wil tanken gaat naar Sneek’

SNEEK- Wie goedkoop wil tanken kan het beste naar Sneek rijden. In de Friese plaats staat niet alleen de voordeligste pomp van ons land, maar vind je ook nog twee andere stations die in de landelijke top 10 voorkomen, zo schrijft De Telegraaf. Opvallend is dat in die lijst de tweede plek wordt ingenomen door een benzinepomp uit het miljonairsdorp Blaricum.

De ranglijst is opgesteld na onderzoek door Multitankcard onder alle tankstations in ons land waar in de periode januari tot en met november 2020 minimaal 500 keer werd getankt. In totaal ging het om meer dan 4000 pomphouders. Vorig jaar ging de prijs voor het goedkoopste tankstation van Nederland nog naar Kanters in het Achterhoekse Ruurlo.

Dit jaar betaalde je met een gemiddelde literprijs van 1,434 euro voor de meest gangbare E10-benzine bij Joontjes in Sneek het minst. Het pompstation wordt op de voet gevolgd door Fieten Olie, waar de Audi's, BMW's en Mercedessen uit het chique Blaricum voor 1,435 euro per liter kunnen worden volgegooid.

Bron: De Telegraaf