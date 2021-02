Wetterskip Fryslân investeert in ruimte voor schoon water in polders omgeving Workum

WORKUM- Wetterskip Fryslân start met de verbreding van de sloten in de polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland in de omgeving van Workum. Hierdoor wordt schade door wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering beperkt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot juli 2021. De totale investering van het project is twee miljoen euro.