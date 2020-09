West-Friese Kaashandel weer terug in Sneek

SNEEK- Op woensdag 30 september is er een feestelijke opening van het nieuwe kaas afhaalpunt aan de Smidsstraat 26B te Sneek. De West-Friese Kaashandel is sinds jaar en dag in Sneek gevestigd. En wijd en zijd bekend van de markt. De oprichter Dirk de Leeuw is met pensioen maar helpt nog regelmatig een handje.