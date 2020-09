Werkfestival verbindt werkzoekenden en werkgevers uit Súdwest-Fryslân

Er zijn zo’n 200 concrete vacatures en stageplaatsen, van muziekpedagoog tot landmeter, van logistiek medewerker tot senior fiscalist. Om werkzoekenden kennis te laten maten met hun vakgebied is er van alles te zien te doen. Zo laat Wajer Yachts zien aan welke mooie boten er gewerkt wordt en komt Stienstra van der Wal met een midikraan. Aspirant chauffeurs kunnen hun rij-prestaties testen in een rijsimulator en wie zijn LinkedIn-profiel wil professionaliseren met een goede portretfoto kan ook op het plein terecht.

De eerste editie van het Werkfestival, een initiatief van Ondernemend Sneek en de gemeente, trok vorig jaar een paar duizend bezoekers. De focus lag toen op Sneek. Door een groot aantal aanvragen van buiten Sneek is nu gekozen voor heel Súdwest-Fryslân. Naast de ruim zeventig werkgevers uit diverse branches die zaterdag te vinden zijn op het Festivalplein bij Lokaal 55 openen nog eens twintig bedrijven in Heeg, IJlst, Sneek en Woudsend hun deuren. Deze bedrijven zijn op eigen gelegenheid te bezoeken. Er rijden ook pendelbusjes met plek voor acht man over drie routes. Instappen kan op meerdere plekken.

De routes en haltes staan op werkfestivalsneek.nl. Coronaproof Aanmelden als bezoeker is verplicht. Behalve voor kinderen tot en met 14 jaar, die zich kunnen vermaken met optredens van clown Sander van Circus Salto. Tot nu toe hebben circa 850 mensen zich opgegeven om het festival te bezoeken. Er zijn vier tijdslots van anderhalf uur met telkens een maximum van 250 man. Lokaal 55 biedt ruimte tot wel duizend personen, dus er is voldoende afstand tussen iedereen. Het eerste tijdslot, van 10.00 tot 11.30 uur, zit vol. Bij de andere is nog plek. Aanmelden kan zaterdag ook nog bij de deur. Maar vol is vol, aldus Van Warmerdam. "Dus ik raad aan om vooraf via onze website een tijdslot te kiezen. Aanmelden voor de bedrijven die open zijn, is niet nodig. Een mondkapje voor de pendelbusjes is wel verplicht en wordt door ons uitgedeeld. Kijk voor alle deelnemende bedrijven op www.werkfestivalsneek.nl