SNEEK- Vier experts op het gebied van HRM, online techniek en communicatie slaan de handen ineen en combineren hun kennis en ervaring in Werkenmerk, een nieuw bureau in arbeidsmarktcommunicatie.

Per 1 mei – niet geheel toevallig de Dag van de Arbeid – gaat Werkenmerk van start. Employer Branding XXL is hun unieke aanpak waarin HRM expertise, online recruitment, communicatiestrategie en creatieve campagnes samenkomen en waarmee Werkenmerk zich onderscheidt van de rest.

Werkenmerk helpt bedrijven nu én in de toekomst de juiste mensen te behouden en nieuwe mensen te vinden.

“Als je medewerkers wilt vinden, dan zul je als organisatie eerst moeten boeien: wie ben je als werkgever, en wat heb je te bieden?”, zegt Gerry de Valk, expert op het gebied van HRM en employer branding. Samen met Okkinga Communicatie uit Bolsward en Globally Cool uit Leeuwarden staat zij aan de basis van Werkenmerk. “De manier waarop werknemers hun werkdag beleven, bepaalt jouw goede naam als werkgever. Precies wat je nodig hebt om ook in de toekomst de juiste mensen te boeien, binden en vinden.”

Buiten winnen, is binnen beginnen

Werkenmerk doet meer dan het leveren van kandidaten voor organisaties die dringend op zoek zijn. Vanuit de gezamenlijke expertise wordt onderzocht welke veranderingen er binnen een bedrijf nodig zijn om meer talent aan te trekken. Immers: buiten winnen, is binnen beginnen. Werkenmerk ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van een positieve medewerkersbeleving en aantrekkelijk werkgeverschap. De verschillende expertises van de partners vullen elkaar aan in een gemeenschappelijke visie die erop gericht is om van bedrijven top-werkgevers te maken.