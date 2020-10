Welke ondernemer zet jij in het zonnetje?

SNEEK- Vrijdag 20 november is het de Dag van de Ondernemer. In deze bijzondere tijd blijven de ondernemers in Súdwest-Fryslân positief, zijn ze er voor elkaar en passen zich goed aan de nieuwe situatie aan. Daar is de gemeente Súdwest-Fryslân ontzettend trots op!

“Juist nu vinden we het dan ook belangrijk om de ondernemers in Súdwest-Fryslân te bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen! Dit doen we graag op een Coronaproof manier.”