Wegwerkzaamheden N354 tussen Woudsend en Spannenburg

WOUDSEND-De provinciale weg tussen de rotonde Woudsend en de afslag busstation Spannenburg is toe aan groot onderhoud. Dat betekent dat de weg een nieuwe laag asfalt krijgt.

Vanaf dinsdag 6 april t/m vrijdag 23 april is de weg afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer leiden we om via N928, N359 en de A6. (zie kaartje).

Openbaar vervoer

De werkzaamheden zorgen ervoor dat de buslijn tijdens de stremming een alternatieve route rijdt. Reizigers kunnen opstappen bij alternatieve haltes. Meer informatie wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.

Voor meer informatie kunt terecht bij de Provincie Fryslân.

T. Nicolai

Communicatieadviseur

Infrastructuur & Mobiliteit

058 2925565/06-15051056