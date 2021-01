Wegwerkzaamheden Martiniplein en Zuidend

Zuidend

Vanaf maandag 25 januari tot en met vrijdag 12 februari 2021 is een deel van het Zuidend, ter hoogte van het parkeerterrein Martiniplein, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers. Verder is in de genoemde periode sprake van verkeershinder voor het doorgaand verkeer op een deel van de rijbaan Martiniplein ter hoogte van het parkeerterrein Martiniplein in Sneek. Eén rijhelft van de rijbaan Martiniplein richting het centrum is afgesloten voor het verkeer. De genoemde verkeershinder geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de rijbaan Martiniplein en het Zuidend, beiden ter hoogte van het parkeerterrein Martiniplein, vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via het parkeerterrein Martiniplein. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Nota infra B.V. te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Vincent Nota van Nota infra B.V. via het telefoonnummer 06-55707442. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Piet Adema van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.