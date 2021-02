Weekmarkt Workum verhuist naar donderdagmiddag

WORKUM- De weekmarkt in Workum verhuist van de donderdagochtend naar de donderdagmiddag. Met deze maatregel, die meteen op 11 februari ingaat, blaast de gemeente Súdwest-Fryslân de weekmarkt nieuw leven in.

“Nu zijn er op de donderdagmorgen te weinig kramen om van een markt te kunnen spreken”, zegt wethouder Bauke Dam. Het ging uiteindelijk alleen nog om een viskraam en een bloemenhandel.

Andere marktkooplieden gaven aan graag naar Workum te komen, mits de markt op donderdagmiddag wordt gehouden. In de ochtenduren staan zij veelal in een andere plaats.

“Wij voldoen graag aan deze voorwaarde, omdat wij hechten aan levendige binnensteden in onze gemeente”, zegt Dam. “Daar hoort een weekmarkt bij. Niet alleen in Sneek of Bolsward, ook in Workum, de derde stad van onze gemeente.”

Voor donderdag 11 februari kunnen meteen al twee nieuwkomers worden verwelkomd: een kaashandel en een groenteman. De gemeente is met meer kooplieden in gesprek om naar Workum te komen, onder wie een bakker.

De donderdagmiddagmarkt in Workum, tussen 12 en 17 uur op de Stedspôle, is aanvullend aan de markten in omliggende plaatsen als Bolsward (donderdagmorgen), Makkum (woensdagmorgen) en Koudum (vrijdagmorgen).