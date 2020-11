SNEEK-Op 17 november om 20.00 uur organiseert Ondernemend Súdwest-Fryslân een webinar over de toekomst van logiesaccommodaties in Fryslân.

Met de belangrijkste resultaten uit het vitaliteitsonderzoek, we kijken met elkaar vooruit naar de sector in 2028 en Merlijn Pietersma (foto) van ZKA-Strategy licht het actieprogramma verder toe. Om het actieprogramma een succes te laten worden hebben we input van de ondernemers uit de sector nodig. Doe je mee? Kijk voor meer info en aanmelden: https://bit.ly/34EpQSG