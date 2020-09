Watervakantie in Friesland begint in Sneek!

INGEZONDEN - De stad van de Waterpoort ligt mooi centraal in Friesland. Vanuit je vakantiehuis nabij Sneek in het dorp Hommerts of vanuit een eenvoudig appartement aan het water kun je perfect deze waterrijke omgeving ontdekken.

Na een actief dagje fietsen of wandelen kun je even goed ontspannen en genieten van een comfortabel en luxe vakantiehuis in of nabij Sneek. Vooral aan het Sneekermeer zijn veel luxe airbnb appartementen vindbaar!

Kamperen bij vrienden

Heb je kinderen? Dan kan het erg fijn zijn om lekker te gaan kamperen. Dit kan natuurlijk in een natuurpark of op een camping, maar wat ook altijd fijn is, is kamperen bij vrienden of familie in de tuin. Je kunt met het hele gezin in de tent slapen, maar je kunt er ook voor kiezen om met de volwassenen een heerlijk glas wijn te drinken terwijl de kinderen een sleep-over hebben.

Meer relaxen in huis

Voor velen is hun jaarlijkse buitenland vakantie hét moment om alle werkstress te vergeten en even tot rust te komen. Als deze vakantie wegvalt, kan dat behoorlijk zuur zijn. Gelukkig zijn er nog manieren om heerlijk te relaxen - en voor sommige hoef je niet eens je huis te verlaten! Zo kun je ervoor kiezen om een jacuzzi buiten te installeren. Het warme water van een jacuzzi is ontzettend relaxerend en heeft bewezen voordelen voor je spieren én je slaap. Enkele keren per week in het warme water tot rust komen voelt vast als een minivakantie… Kies een mooie, grote jacuzzi, zoals een 4-persoons jacuzzi, zodat je veel ruimte hebt en met het hele gezin van de warme stralen kunt genieten.

Wijn drinken in Limburg

Wist je dat je niet eens het land uit moet om op wijnreis te gaan? Niet alleen Frankrijk en Portugal hebben prachtige wijnregio’s, ook in Limburg zijn veel mooie wijngaarden te spotten. Je kunt zelfs de tien kilometer lange wandelroute ‘Route des Vins’ afwandelen, langs 5 verschillende wijngaarden. Dit is het ideale dagje weg … en sluit jij je dag af met een glaasje wijn van één van deze wijngaarden?

Eén of meerdere dagen kanovaren op het Sneekermeer

Ben jij een avonturier die het heerlijk vindt om op reis wat sportief te zijn? In plaats van te kanovaren door de Zweedse of Canadese meren … kun je dat ook gewoon in Nederland doen! Ons land heeft immers zó veel water! Je kunt een kano huren en een dagje een stad zoals Sneek of Bolsward verkennen, maar je kunt ook met de kano het binnenland in trekken en je eigen route uitstippelen via Google Maps. Als je dan nog een leuk huisje kunt huren waarin je een nachtje kunt verblijven, heb je helemaal het gevoel dat je op reis bent.

Welke tip voor in eigen land lijkt je wel wat? Wij wensen je alvast een mooie tijd!