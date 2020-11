Waterpoortfoto van Fiona van Netten-Dijkstra op verschillende ‘Sneker produkten’

SCHARNEGOUTUM- In samenwerking met Uitgeverij van der Meulen is een fraaie foto van Sneek met de Waterpoort van fotografe Fiona van Netten-Dijkstra gedrukt op: flessenopeners, sleutelhangers, verschillende ansichtkaarten, zakjes 'Sneker muntsjes', blikken met puzzels, mokken, flesjes likeur 'Sneker sleatswetter', (koelkast)magneten, onderzetters, snoepblikken etc.