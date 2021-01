Wat te doen bij letselschade

Als je contact hebt met een schade instantie dan gaat het vaak om schade die je zelf hebt aangericht, of om schade die je geleden hebt. In beide gevallen wil je graag dat het financiële gezeur rondom de schade zo snel en zo goedkoop mogelijk wordt afgehandeld. Een snelle afhandeling zorgt ervoor dat jij het te vergoeden bedrag snel kunt ontvangen. Voor degene die de schade heeft aangericht is het ook wenselijk om het proces zo snel mogelijk te doorlopen. Zo weet je zo snel mogelijk hoeveel geld je hiervoor opzij moet zetten. Omdat schade toch iets is waar we regelmatig mee in aanraking komen, geven we je in deze blog een aantal tips over wat je moet doen bij letselschade!

Verzamel bewijsmateriaal

Als je letselschade hebt geleden dan is het raadzaam om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door op de locatie zo veel mogelijk op te schrijven en indien mogelijk zo veel mogelijk ooggetuigen te benaderen voor een getuigenverklaring. Hoe meer mensen jouw verhaal ondersteunen, hoe groter ook de kans is dat jij daadwerkelijk de vergoeding zal krijgen. Door zoveel mogelijk op te schrijven, kun je een zo gedetailleerd mogelijk rapport laten opstellen over je letselschade. De gedetailleerdheid van het rapport hangt wederom samen met de kans op uitbetaling van een letselschadevergoeding.

Hulp van instanties

Het toekennen van schadevergoedingen gebeurt aan de hand van gedetailleerde rapporten. Je kunt deze rapporten zelf opstellen, maar de kans dat je dan daadwerkelijk een schadevergoeding krijgt is vele malen kleiner dan wanneer je hiervoor een partij in de arm neemt. Als je een partij in de arm neemt die gespecialiseerd is in letselschade zullen zij je helpen het rapport precies zo op te stellen dat de kans op slagen maximaal is. Je zult in eerste instantie extra geld kwijt zijn om deze partij in de arm te nemen, maar de uiteindelijke schadevergoeding die je ontvangt zal onderaan de streep waarschijnlijk hoger zijn. In het geval van een schadevergoeding kan het vaak dus wel uit om dit door een externe partij te laten oplossen!