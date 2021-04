Wat is intermittent fasting en is het iets voor jou?

Intermittent is een manier om gewicht te verliezen en wint de laatste jaren enorm aan populariteit. Omdat nog niet iedereen weet wat dit precies inhoudt, zullen we je in deze blog precies vertellen wat intermittent fasting is. Misschien is het ook wel jouw sleutel tot succes op het gebied van gewicht verliezen!

Wat is intermittent fasting

Intermittent fasting is zoals gezegd een manier om af te vallen. Deze manier van afvallen heeft geen betrekking op sporten of de inhoud van de voeding, maar enkel op de momenten van voeding. Wanneer men kiest voor intermittent fasting wordt er dus een aanpassing gedaan in de eetmomenten van de dag. Je kunt zelf kiezen in welke mate je hierin gaat experimenteren. De meeste intermittent fasting diëten zijn gebaseerd op het 8:16 principe. Dit betekent dat je 8 aaneengesloten uren per dag hebt om te eten, om vervolgens 16 uur te vasten. In deze 16 uren van vasten zal je lichaam in hoog tempo vet verbranden waardoor je in korte tijd veel gewicht kunt verliezen. Als je merkt dat dit dieet je te gemakkelijk afgaat, kun je zelf het dieet aanpassen. Zo zijn er mensen die kiezen voor een 6:18 principe, maar ook mensen die intermittent fasting beoefenen vanuit het 2:22 of zelfs het 1:23 principe. Dit zijn echter voor de meeste mensen geen gezonde manieren van vasten. We kunnen dit over het algemeen dan ook niet aanraden!

Intermittent fasting iets voor jou?

Of intermittent fasting iets voor jou is kun je enkel achterhalen door het eens te proberen. Toch zijn er vaak wel enkele indicatoren die aangeven of deze manier van afvallen iets voor jou is. Als je al slecht begint te functioneren nadat je enkele uren niet gegeten hebt dan zal intermittent fasting voor jou ontzettend moeilijk zijn. Als je echter gemakkelijk uren zonder voeding kan, dan kan deze manier van afvallen uitermate geschikt voor jou zijn!