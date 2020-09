SÚDWEST-FRYSLÂN - De luxe jachten gaan inmiddels heel de wereld over en ook koning Willem-Alexander bracht afgelopen jaar een bezoekje aan de scheepswerf voor de aanschaf van een Wajer jacht. Benieuwd naar het jacht van onze koning? Goed nieuws: aanstaande zaterdag - de dag van het Werkfestival - opent Wajer Yachts de deuren voor een kijkje in de keuken!

“Wajer Yachts is een snelgroeiend familiebedrijf met 140 werknemers in Nederland; in Heeg, Lemmer en Amsterdam, en in het buitenland. Op de werf in Heeg worden zo’n veertig schepen per jaar gebouwd. Bij Wajer staat het familiegevoel hoog in het vaandel, zowel intern als richting klanten. Het bouwen van luxe jachten met een jong en snelgroeiend team maakt Wajer Yachts een dynamisch en ambitieus bedrijf. Wij gaan altijd op volle kracht vooruit en zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe mensen die zich bij onze Wajer familie willen voegen. Wij kijken er naar uit deze mensen te ontmoeten op onze jachtwerf, waar wij bouwen aan verschillende types Wajer jachten.”

It Butlan 16 8621 DV Heeg | https://www.wajer.com/

