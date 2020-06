Waarom Friese ondernemers beter uit de crisis komen

SNEEK - De afgelopen weken zijn spannend geweest voor alle ondernemers. En ook de komende maanden is onzeker wat er gaat gebeuren. Tussen alle doemscenario’s zijn er altijd bedrijven die het wel goed doen. Wat kunnen we daarvan leren?

De metingen van het CBS liegen er niet om. Nog nooit is het ondernemersvertrouwen zo laag geweest als dit kwartaal. Alle bedrijfstakken zijn negatief maar verschillen zijn groot. De horeca is het zwaarst getroffen door de opgelegde lockdown.

Onlangs zijn maatregelen versoepeld en mogen we voorzichtig weer aan het werk. Echter zal de taart kleiner zijn en minder verdeeld worden op de korte termijn. Aandacht en uitgaven zijn verschoven van fysiek naar digitaal. De eerste pagina in Google is de nieuwe winkelstraat, daar zijn alle mensen nu. Ondernemers die geïnvesteerd hebben in de online aanwezigheid van hun bedrijf zijn er relatief het best uitgekomen. Afhankelijk van de branche, zelfs beter dan ooit.

Daar kan Zino Ostendorf van Time2Choose – elite internet marketing over meepraten: “Entertainment, verzorging, kleding, boodschappen, eten... de dingen waarvoor mensen graag naar de stad gaan, zoeken en vinden ze gemakkelijk op het internet. Ik zie 65% tot wel 350% stijging in bezoekers bij klanten de afgelopen maand.”

Als jij nu niet in die positie zit, is het zaak om dat te veranderen. De omstandigheden dwingen je om aan te passen om te overleven in de veranderende economie. In Sneek is zo het initiatief Kooplokaal opgetuigd voor bezorgen, online shoppen en personal shopping. Ook onze website is vernieuwd.

Friesland bezit de kracht van lokaal ondernemen. Persoonlijk, eerlijk en nuchter. Maar ook innovatie en vooruitgang is nodig. Een website waar je je diensten aanbiedt of een webshop voor je artikelen die goed gevonden wordt, is door veel lokale winkels lange tijd weggezet als onnodig. Daarmee is niet gezegd dat bedrijven met een degelijke website het automatisch wel overleven.

De komende 12 maanden zullen we zien wie er keihard gewerkt heeft en al het mogelijke gedaan heeft om er sterker uit te komen. En ook wie er geen keuzes durfde te maken en af heeft zitten wachten tot het misschien beter zou worden. Een ding is zeker, de echte Friese ondernemer geeft nooit op!

