Waardestijging door verbouwen met Sikkens verf en aandacht voor detail

Bijvoorbeeld omdat zij vanuit huis moeten werken en de reistijden ineens wegvallen. Of mensen die minder uren werken, omdat het bedrijf waarvoor zij werken getroffen is door de coronamaatregelen. Op die momenten heb je tal van mogelijkheden om de extra tijd nuttig of juist volledig onnuttig in te zetten. Er zijn veel huishoudens waarin de gereedschappen uit de kast getrokken worden. Praktisch, maar wanneer je het huis binnen afzienbare tijd op de markt wilt zetten, dan is het goed om te weten hoe je kunt klussen én de waarde van je woning kunt verhogen. Waar moet je op letten?

Creëer ruimte!

Een van de meest belangrijke eisen aan een nieuwe woning, is dat er ruimte is. Dat geldt vooral in de dichtbevolkte gebieden waar het gemiddeld woonoppervlak erg klein is. Je kunt ervoor kiezen om de zolderkamer beter in te zetten en hier een extra bruikbare ruimte van te maken. Het is vaak ook mogelijk om tussenwandjes weg te halen. Hierdoor creëer je meer visuele ruimte, waardoor de woning al snel veel groter lijkt.

De gemiddelde kosten van deze aanpassingen zijn bijzonder laag, terwijl de waarde (en de aantrekkingskracht) van de woning sterk toeneemt. Let er wel op dat je geen draagmuren sloopt; dit zorgt namelijk voor extreme problemen en leidt zeker niet tot een waardevermeerdering.

Duurzamer is een sleutelbegrip

De huiszoeker kijkt al lang niet meer uitsluitend naar de vraagprijs en ligging van de woning. We weten allemaal dat de kosten van energie flink stijgen en we willen graag milieubewuster leven. Onze woning speelt daarbij een grote rol. Daarom wordt ook gekeken naar het energielabel en de maandelijkse kosten. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan, zoals beter isolerende ramen, isolatiemateriaal en een nieuwe cv met een beter energielabel.

Je kunt ook kiezen voor zonnepanelen, maar dat is alleen verstandig wanneer je nog een paar jaar in de woning blijft wonen. Op die manier kun je namelijk een groot deel van de investering terugverdienen voordat je met de meerwaarde van de woning de rest terugverdient.

Achterstallig onderhoud; de makkelijkste manier!

Een van de makkelijkste manieren om de waarde van de woning te verhogen én het wooncomfort te verhogen, is door achterstallig onderhoud op te pakken. Je weet wel, die klusjes die je al tijden hebt laten liggen. Die beschadigde deur, die ene vloer in de kamer die vervangen moet worden en die ene muur in de kinderkamer die echt een likje verf nodig heeft. Het kost vooral tijd en een klein budget voor materiaal, gereedschap en verf van Sikkens is natuurlijk altijd handig. De waarde van de woning neemt per afgeronde klus toe. Hoe minder werk een nieuwe huiseigenaar aan de woning heeft, hoe couranter de woning wordt en daarmee neemt de waarde ook direct toe.

Wil je dit helemaal tot in de puntjes regelen? Kijk dan ook naar de tuin en de eigen grond rond het huis. Is daar ook geen direct werk dat verricht moet worden? Dan ligt jouw woning nog beter in de markt.