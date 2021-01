VVV Waterland van Friesland zoekt ‘Siepies’

FRYSLÂN - “We kinne wat bestsjutte foar de minsken” is wat Siepie van der Gaast vindt van haar vrijwilligerswerk bij de VVV in Langweer. Ongeveer tien jaar geleden werd ze er vrijwilliger. Omdat ze het ‘leuk’ vindt. “Ja jong, dan ha ik efkes myn loopke nei de Buorren”. Daar staat haar ‘winkel’. En die zijn niet alleen te vinden in Langweer.

Ook in Joure, Sneek, Heeg, Lemmer en Stavoren. In al die winkels van VVV Waterland van Friesland zijn vrijwilligers, van jong tot oud, hard nodig. Die hart hebben voor de regio Waterland van Friesland en er met passie over kunnen vertellen.

Siepie is er mee gestopt als vrijwilliger voor de VVV in Langweer, haar leeftijd begint mee te tellen. Daarom is VVV Waterland van Friesland op zoek naar meer ‘Siepies’. Of ‘Sake’s natuurlijk. Wat je ervoor terug krijgt? Meer kennis over de regio Zuidwest Friesland, een gratis cursus ‘Ambassadeurs van het Nationaal Landschap’, een basiscursus Duits, gratis bezoeken aan musea en toeristische ondernemers in onze regio’s en een hoop gezelligheid.

Als gastvrouw of gastheer voor VVV Waterland van Friesland ben jij de ‘local’ die toeristen helemaal wegwijs kan maken en ze van tips kan voorzien. Heb je interesse? Dan mag je contact opnemen met Maaike Agema van VVV Waterland van Friesland. Je kunt haar mailen via maaike@waterlandvanfriesland.nl of bellen via 0513 - 416 030.