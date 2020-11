Vriesia Glas & Kozijnen in Sneek stopt na 85 jaar

“Ons bedrijf gezond oud zien worden, dat is wat ik het liefst had gewild. Minstens 100. Maar helaas laat de gezondheid van Vriesia Glas & Kozijnen na 85 jaar te wensen over en is er geen zicht op verbetering. Er rest mij geen andere keus dan te stoppen met het familiebedrijf waar ik me 25 jaar lang met hart en ziel voor heb ingezet.”

“Zo’n beslissing nemen is niet makkelijk. We leveren een mooi product en werken met een fijne ploeg mensen. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om deze beslissing niet te hoeven nemen. Investeren in een nieuw ERP systeem, verbreden van het aanbod, uitbreiden… Maar er zat op alle vlakken te veel tegen en daar kwam de coronaperiode nog bovenop. Het glas is niet meer half vol, maar helemaal leeg. Nog langer doorgaan is geen optie meer.

Dat de naam Vriesia Glas & Kozijnen na 85 jaar uit Sneek verdwijnt doet pijn en valt ook voor de medewerkers niet mee. We gaan er alles aan doen om voor hen een nieuwe werkkring te vinden. En hoe fijn zou het zijn, als er uit de scherven van ons bedrijf toch nog iets moois kan ontstaan. Die hoop heb ik nog niet helemaal opgegeven.”

“De activiteiten van Vriesia Glas & Kozijnen worden afgebouwd van december 2020 tot april 2021. Dat geeft ons de tijd om de lopende projecten zorgvuldig af te ronden en alternatieven te vinden voor onze loyale medewerkers. Overnamepartijen die lopende activiteiten en personeel willen overnemen, zijn van harte welkom!”

“Vriesia Schilders wordt door mijn broer vanuit Eernewoude gerund en blijft bestaan. En ook mijn echtgenoot Marten blijft zijn bedrijf Total Wall voortzetten vanuit het pand aan de Tingietersstraat in Sneek. Voor de begane grond wordt een nieuwe huurder gezocht.

Met trots kijk ik terug op de mooie projecten die we hebben gedaan. Er kan niets op tegen de voldoening die je ervaart als je hoort hoe tevreden de klant is met zijn veranda, serre of schuifpui. Aan die periode komt nu een eind. Het is mooi geweest", aldus Tinka de Jong – de Vries, directeur-eigenaar Vriesia Glas & Kozijnen