Vrachtschip van 135 meter passeert Uitwellingerga

UITWELLINGERGA- Een vrachtschip van 135 meter lang zagen we nog niet eerder op de Friese binnenwateren. Zondagmiddag passeerde deze kolos van 2750 ton Uitwellingerga over het Prinses Margrietkanaal.

Het binnenvaartschip Carinalexander vervoert grind en is onderweg naar een klant in Kootstertille. De maximale toegestane lengte over het kanaal is 110 meter en het is niet gebruikelijk dat voor dergelijke transporten schepen van deze lengte gebruikt worden. Voor dit transport moest dan ook een speciale vergunning worden verleend door Rijkswaterstaat en de provincie.

Bron: http://www.topentwelonline.nl/