Vraag naar Sneker Pypke bieren onverwacht groot

“De voorraden van onze speciaalbieren zijn gesmolten als sneeuw voor de zon.”, aldus initiator van het Sneker Pypke, Herman Koops. “De verkoop ging in juli en augustus zo hard dat we tijdelijk de dorst niet meer helemaal konden lessen.”

“We merken dat de bieren van het Sneker Pypke goed smaken en dat speciaalbieren in het algemeen steeds meer de plaats innemen van reguliere pils.” vertelt mede-initiatiefnemer Wiebe Reitsma.

“Dit blijkt ook uit de meer dan 3.000 beoordelingen op de populaire bierapp Untappd. De vier lokale speciaalbieren zijn in minder dan 2 jaar tijd beloond met een prachtig gemiddelde van 3.6 op een schaal tot 5 punten. Hier zijn we blij door verrast, maar hebben dus tegelijkertijd de behoefte naar onze pypkes iets onderschat.”

Rijst de vraag: “Is het glas nu halfvol of halfleeg voor het Sneker Pypke?” Het antwoord van de bierondernemers is eensluidend: “Halfvol!”, en ze vervolgen, “We zijn uiteraard erg trots op de enorme groei van de vraag naar onze speciaalbieren. Maar ook wij zijn afhankelijk van het brouwproces en de tijd die nodig is om het bier goed op smaak te brengen. Daarnaast wordt het gebrouwen in een zorgbrouwerij waar veel mensen werken die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mede door de coronamaatregelen en de zomervakantie was het altijd vrolijke en hardwerkende personeel minder vaak aanwezig dan normaal.” Maar… medio september zullen alle bieren weer leverbaar zijn en kan iedereen zoals vanouds genieten van het ‘bier uit Sneek!’