Voetbalclub SWZ Boso Sneek: gehaktballen van Wietse en pindasaus van Danny!

SNEEK – “De gehaktballen van Wietse en de pindasaus van Danny vliegen normaal het keukentje uit, maar moeten nu gemist worden. Geen nood: in deze speciale actie zijn deze exclusieve SWZ-producten nu online verkrijgbaar”, is een opvallend bericht op de clubsite van SWZ Boso Sneek.

“In de webshop kunnen deze culinaire hoogstandjes besteld worden, net als verschillende andere kantineproducten. Op 30 mei aanstaande, tussen 15 en 16 uur, kunnen de bestelde gehaktballen en pindasaus worden afgehaald in de speciale drive-through. Bezorgen is ook mogelijk, enthousiaste juniorenleden bezorgen je bestelling (binnen Sneek) aan huis in het Pinksterweekend. De kantine komt dus letterlijk naar je toe deze maand!

Uiteraard komt de hele opbrengst weer ten goede aan de vereniging, zodat het gemis aan kantine-inkomsten op deze ludieke wijze alsnog enigszins gecompenseerd kan worden.

Danny heeft het geheime sausrecept al klaarliggen, Wietse z’n gehaktballen worden gedraaid: het enige wat jij nog moet doen is even bestellen”, aldus de voetbalcub aan de Molenkrite in Sneek.