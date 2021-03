Vloerkleden kopen, waar moet je op letten?

Helemaal als je een ietwat saai interieur hebt, kan een vloerkleed veel meer kleur en sjeu geven aan de ruimte! Helemaal in combinatie met andere goede accessoires.

Maar als je een vloerkleed gaat kopen, waar moet je dan eigenlijk op letten? Het gaat er natuurlijk vooral om dat je het mooi vindt, maar door op een paar dingen te letten zul je zien dat je een veel mooier eindresultaat hebt. En dat is wat je wilt natuurlijk! Lees mee waar je op moet letten bij het uitkiezen van een nieuw tapijtje.

Materiaalsoort

Allereerst is het materiaalsoort belangrijk. Het materiaalsoort zegt namelijk iets over hoe het eruit ziet. Zo kan een polyester vloerkleed er niet even mooi uitzien als een wollen vloerkleed. Dat is op zich helemaal niet erg, maar wel goed om te weten. Hoe intensief wordt het vloerkleed gebruikt? Als het intensief gebruikt wordt, dan is het handig om voor een stevig materiaal te gaan. Ook is een lichte kleur dan meestal niet zo handig, maar daar komen we zo op.

Kleur

Als je een vloerkleed veel gaat gebruiken, dan is het niet aan te raden om een vloerkleed met een lichte kleur te nemen. Deze worden wat sneller vies, hoe netjes je ook bent. Het kan zijn dat een lichte kleur mooi in je interieur staat, maar kijk dan eens of een printje mooi is. Dan zie je namelijk minder snel vlekken dan op een effen kleed.

Vorm en grootte

De vorm en grootte zijn ook belangrijke punten. Ga je voor een standaard rechthoekig kleed of wil je even wat anders? Tegenwoordig zie je weer veel ronde vloerkleden. En dit kan prima in combinatie met een moderne, strakke bank! Dat geeft juist een speels effect. Daarnaast is het goed om te kijken hoe groot een vloerkleed moet zijn. Wil je ervoor zorgen dat je over de hele lengte van de bank warme voeten hebt als je je voeten op de grond hebt? Meet dit dan goed op! Het is zelfs soms mooier om een groter kleed te hebben, dit kan de ruimte vergroten.

De ruimte

In welke ruimte komt het kleed te liggen? Is het de woonkamer waar al veel spullen staan of zal het een halletje zijn waar die voor de sier ligt? Denk van tevoren goed na hoe druk een kleed mag zijn. Je hebt enorm veel soorten namelijk, dus laat je niet alleen leiden door je smaak, maar denk ook echt aan de ruimte waar die komt te liggen. Als een vloerkleed te aanwezig is, kan dit echt iets doen met de rest van het interieur. Kijk op vloerkledenwereld.nl welk kleed bij jouw interieur past.