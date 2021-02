Virtuele regiodialoog Friesland van de Friese Rabobanken

SNEEK-Op dinsdag 16 februari voeren de Rabobanken met honderden mensen een virtuele dialoog over de maatschappelijke en economische uitdagingen in Friesland. De uitkomsten van deze dialoog gebruikt de Rabobank om de bestaande maatschappelijke agenda van de Rabobanken in Friesland aan te vullen, te verrijken en waar mogelijk ter verbetering van onze producten en diensten.​