VIDEO / Schaatsen vliegen de deur uit bij Zandstra

De schaatsen en alle aanverwante artikelen vliegen de deur uit. Vorige week nog stonden de vier hallen van het magazijn vol, maar inmiddels zijn er al gaten in de voorraad te zien. Ook wordt er ondertussen nieuw geproduceerd, zoals de moderne 'houtjes' met de naam 'Easygliders'. Bij veel gezinnen liggen nog wel schaatsen, maar die zijn zolang niet uit het vet geweest dat het inmiddels de verkeerde maat is.

Voorraad halen

Handelaren van winkels en groothandels rijden af en aan bij de fabriek. Sommigen komen zelfs meerdere keren per dag nieuwe voorraad halen. Bestelauto's en vrachtwagens vol verlaten het magazijn. Orderpickers gaan, terwijl klanten in een koffieruimte wachten, rap met hun lijsten bij de stellingen langs om de bestellingen compleet te maken.

De wintersportartikelen vinden hun weg naar verkopers in het hele land. Deze top drukte is waar ze in Joure al een jaren naar uitkijken, aangezien het lang geleden is dat we zo'n winter hebben meegemaakt zoals nu. Om alles tijdig bij de klanten te krijgen is er ook afgelopen weekend doorgewerkt om de orders vervoer klaar te maken. Het gaat hard met het leeghalen van de stellingen, maar er is voorlopig nog genoeg voorraad om de Nederlandse schaatskoorts te stillen.