Verwenpakketten: Sneker ondernemers slaan handen ineen tijdens tweede coronagolf

SNEEK-Het zijn rare tijden op het moment; de horeca is gesloten en het is in de binnenstad, begrijpelijk, een stuk rustiger. Veel mensen doen heel gericht hun boodschappen en funshoppen is er in deze periode nauwelijks bij. Alle geplande evenementen hebben dit jaar geen doorgang gevonden en dat is voor iedereen in Sneek en omstreken een behoorlijke domper geweest. Dit treft niet alleen alle ondernemers, maar ook de consumenten; de inwoners en vele bezoekers van Sneek.