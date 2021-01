Verhuizen in een pandemie? Dat doe je zo!

Neem nu een verhuizing. Ooit was dat vrienden en familie ronselen om mee te helpen sjouwen, om na de verhuizing allemaal gezellig wat te eten of wat biertjes te drinken. Iedereen werkte samen, zat dicht bij elkaar in een busje en bestek werd bij het eten vaak gezellig gedeeld. Uiteraard is dit allemaal verleden tijd. In dit artikel geven we je tips hoe je corona proof kunt verhuizen tijdens een pandemie.

Zorg voor een gameplan

Ga je verhuizen? Zorg dan dat je voorbereid bent. Omdat er door de strenge lockdown geen bezoek meer mag, vallen de helpers weg. Vervelend! Zorg er dus voor dat je vóór de dag van de verhuizing alles al hebt ingepakt en je meubelen al uit elkaar hebt gehaald.

Zorg er ook voor dat je al op voorhand je verhuiswagen hebt geregeld. Een verhuiswagen huren kan tegenwoordig makkelijk online; zo hoef je geen contact te hebben met het personeel van de verhuurservice bij het reserveren. Handig, toch? Wil je een auto huren in Almere, Amsterdam of Amstelveen of de omliggende regio? Kijk dan eens bij Diks voor een topdeal.

Stel uit indien mogelijk

Het is momenteel een gekke periode, dus als je nog niet moet verhuizen, dan stellen we voor dat je dit nog even uitstelt. Geloof ons: verhuizen is veel fijner als je het niet alleen of enkel met je partner moet doen. Al je pijnlijke spieren die je anders gegarandeerd hebt door met dozen te sjouwen, zullen je bedanken!

Huur een verhuisbedrijf in

Kun je je verhuizing niet verzetten, maar zie je het écht niet zitten om alleen of met enkel je partner te verhuizen? Dan kun je een verhuisbedrijf inhuren. Houd er wel rekening mee dat een verhuizing meer tijd in beslag zal nemen dan normaal, omdat het bedrijf allerlei maatregelen moet nemen zodat alles veilig gebeurt. Zorg in ieder geval dat je niet in de weg loopt en anderhalve meter afstand kunt bewaren, zo blijft alles veilig! Uiteraard verandert de regelgeving rondom COVID-19 geregeld, check dus zeker bij het verhuisbedrijf in je buurt wat de huidige regels zijn en of de verhuizing kan doorgaan.

Wij wensen je alvast veel succes met je verhuizing!