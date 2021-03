Verhuisbedrijf in Amsterdam. Waarom is dit handig?

Dan zou het best eens kunnen zijn dat je iets aan dit artikel hebt! Want een afweging zul je uiteindelijk moeten maken. Er zijn voor- en nadelen te noemen voor het inhuren van een verhuisbedrijf. Wij hebben de voordelen voor je op een rijtje gezet.

Grootste voordeel: zelf niet sjouwen

Dit is by far het grootste voordeel van het inhuren van een verhuisbedrijf. Je hoeft niet zelf te sjouwen! Verhuizen kan nogal een klus zijn, helemaal als je een type verzamelaar bent (zoals zoveel mensen zijn). Misschien heb je het zelf niet zo door, maar de kans is aanwezig dat je echt van alles tegen gaat komen als je de verhuisdozen aan het inpakken bent. Het is áltijd meer dan je denkt en misschien is het dus wel een heel stuk meer… Als je dan eindelijk alles hebt ingepakt is het toch een heerlijk idee dat je niet alles van drie hoog achter naar beneden hoeft te sjouwen? Nee, laat dat aan anderen over!

Less stress

Het inhuren van een verhuisbedrijf kan een hoop stress wegnemen. Een verhuizing is een hele grote gebeurtenis in het leven van mensen. Het staat sowieso in de top 3 van heftige ervaringen in het leven. Dus het is helemaal niet gek als je ’s avonds wakker ligt en je to do lijstjes af gaat. Maar zorg er dan wel voor dat je in ieder geval geen zorgen hebt over de verhuizing zelf. Als je een team inhuurt, kun jij lekker verder stressen over de andere dingen, maar in elk geval niet over de verhuisdozen!

Focus op andere zaken

Jij kunt je lekker op andere dingen focussen. Heb je je to do lijstje al afgewerkt? Weet je het zeker? Er zijn altijd zaken die je van tevoren goed geregeld moet hebben. Heb je je al ingeschreven op het nieuwe adres? En heb je alle instanties al laten weten dat je een nieuw adres hebt? Het is handig om dit echt op tijd te doen, want soms kan het even duren voordat het verwerkt is bij grote instanties. Het is daarom altijd handig om aan de volgende bewoners te vragen of ze het je kunnen laten weten als er brieven van belangrijke instanties binnenkomen (om een voorbeeld te noemen: de Belastingdienst).

Extraatje: kasten in elkaar laten zetten

Kan dat? Jazeker kan dat! Wat je kunt overwegen, is om het verhuisbedrijf ook jouw meubels in elkaar te laten zetten in je nieuwe huis. Zo heb je nog minder zorgen en vooral meer tijd om de dozen zelf uit te pakken. Met een aantal instructies kunnen ze aan de slag voor je en kan jij je focussen op het leuk maken van de ruimtes! Mocht je nieuwe meubels hebben gekocht, dan kun je deze gelijk ook in elkaar laten zetten. Dat zal je enorm veel moeite schelen. Kijk op de website van Van Riemsdijk voor meer informatie.