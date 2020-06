Vereniging Ondernemend Sneek wil Vroege Vogel Actie voor winkelend publiek

SNEEK - Nu de corona maatregelen steeds meer versoepeld gaan worden, wordt het ook weer drukker in de Sneker binnenstad. Die drukte is vooral in de middaguren, maar ’s morgens is het nog steeds erg stil in de stad. De werkgroep binnenstad van de (VOS) wil hier iets aan doen en organiseert daarom een Vroege Vogel Actie.

Het is een actie om aan bezoekers te laten zien dat het ook ’s ochtends veilig en aangenaam winkelen is in Sneek en om ervoor te zorgen dat elke winkel weer opengaat volgens reguliere openingstijden.

De V.O. S. roept wij elke winkelier in de binnenstad van Sneek op om hieraan mee doen! Hoe gaat het in zijn werk?

“Klanten die voor 11:00 uur in de ochtend een winkel bezoeken en een aankoop doen, worden daarvoor beloont. Dit kan in de vorm van een korting % of korting € zijn op het aankoopbedrag, een presentje, een goodiebag, een extra product dat u als bedankje weggeeft, 2 producten voor de prijs van 1, etc. etc. U bent hier volledig vrij in om dit te bepalen” schrijft de V.O.S. in een brief aan haar leden.

Iedere winkelier krijgt van de VOS een Vroege Vogel Actie Poster waarop ze met een stift zelf kunnen aangeven wat de klant van de winkelier krijgt als bedankje en waardering dat de klant in de vroege ochtend naar de winkel komt en een product koopt.