Vereniging Ondernemend Sneek wijst winkelend publiek de weg: Sneek geeft Ruimte!

SNEEK- Steeds drukker en drukker wordt het weer in de winkelstraten van Sneek. Voor alle middenstanders in de stad is dat uiteraard verheugend nieuws. Nadat eerder al de bekende gele borden met het verzoek om op 1.5 meter afstand van elkaar te blijven zijn geplaatst, is er sinds vandaag een publieksvriendelijke actie van de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) bij gekomen. Paadwizers.