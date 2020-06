Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen

SNEEK-Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.

Alle energie die daarmee wordt bespaard beperkt de verandering van het klimaat. Friese bouw- en installatiebedrijven profiteren hier ook van als zij het verduurzamen mogen uitvoeren.

Huizenbezitters krijgen 10% extra subsidie bovenop de 30% die het Rijk nu verstrekt met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Hiervoor moeten ze twee of meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen. Mensen die hun spaargeld niet willen of kunnen inzetten, kunnen kiezen voor een Energiebespaarlening. Vanaf 1 september krijgen Friese aanvragers van de Energiebespaarlening Fryslân een korting van 0,5% op de rente. Ook Verenigingen van Eigenaars, komen in aanmerking voor de twee regelingen.

Aanvragen

De Friese aanvulling op de landelijke subsidie geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020. De Energiebespaarlening is nu al aan te vragen, maar vanaf 1 september 2020 inclusief rentekorting.