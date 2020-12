Van welke soort zorg maak jij het meeste gebruik?

Dat betekent dat je weer naar een andere zorgpolis of zorgverzekeraar kan overstappen. En daar komt wat denkwerk bij kijken. Met de juiste basisverzekering kun je namelijk flink op je zorgkosten besparen. Maar hoe kies je die? En neem je wel of geen tandartsverzekering?

1. Vier verschillende zorgpolissen

Een goede zorgverzekering sluit aan bij de soort zorg die je nodig hebt. Als je je zorgbehoeften weet, is het makkelijker om de juiste polis te vinden. Voor je basisverzekering kun je kiezen uit vier polissen: natura, restitutie, combinatie en budget. Alle zorgverzekeraars bieden dezelfde dekking, maar de premie kan flink verschillen.

Daarnaast bepalen verzekeraars zelf met welke ziekenhuizen en zorgaanbieders ze een contract afsluiten. Sommige polissen dekken je behandelkosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Alleen met een restitutiepolis kun je bij alle zorgverleners terecht. De natura-, budget- en (in sommige gevallen) de combinatiepolis vergoeden alleen gecontracteerde zorg. Een budgetpolis is het voordeligst, maar biedt het kleinste aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Goed om te weten: spoedeisende hulp en het bezoek aan je eigen huisarts worden altijd vergoed.

2. Zorgwensen

Welke medische zorg je ook nodig hebt: het is goed om te weten dat je hiervoor niet alleen terecht kunt bij het lokale ziekenhuis. Wellicht heb je specialistische zorg nodig en past bijvoorbeeld een zelfstandig behandelcentrum beter bij je behoeften.

Door de mogelijkheden te kennen, maak je makkelijker de juiste keus:

- Een (streek)ziekenhuis behandelt patiënten met veelvoorkomende aandoeningen. Voor complexere behandelingen word je doorverwezen naar een gespecialiseerd of academisch ziekenhuis (ook wel Universitair Medisch Centrum (UMC) genoemd).

- Zowel een buitenpolikliniek als een dagziekenhuis zijn onderdeel van een ziekenhuis.

- In een gespecialiseerd ziekenhuis ontvang je zorg die gericht is op een bepaalde aandoening, zoals spataderen, reuma of borstkanker. Deze ziekenhuizen kunnen bij een ziekenhuis horen of een zelfstandige instelling zijn.

- Hetzelfde geldt voor een gespecialiseerd centrum – alleen worden hier geen operaties verricht. Dit zijn veelal revalidatiecentra, diagnostische centra of centra die zich richten op reumatologie of slaapgeneeskunde.

- Ook een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is gericht op specialistische zorg. De wachtlijsten zijn vaak korter dan in een ziekenhuis en de zorg wordt vergoed, mits de verzekeraar de behandeling dekt en een contract heeft met het ZBC.

- Tot slot is er de privékliniek. Zorgkosten die je hier maakt vallen vaak buiten het marktconforme tarief en worden daarom niet vergoed door de verzekeraar.

Als je komend jaar per se bij een bepaalde zorgverlener terecht wil, onderzoek dan of je zorgpolis de behandeling in 2021 dekt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan, en kun je desnoods overstappen.

Tandartsverzekering: wel of niet doen?

Niet veel mensen weten dat ze bij hun tandarts de geschatte kosten voor komend jaar kunnen opvragen. Verwacht je dikke rekeningen? Dan kan het lonen om een tandverzekering af te sluiten. Deze vergoedt onder andere de jaarlijkse controle en vullingen.