Van der Meulen bouwt eigenhandig hybride kraanschip om emissiereductie te realiseren

WOUDSEND- Duurzame binnenvaart is een hot topic. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt 1,5 miljoen uit voor de ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren, maar Van der Meulen Woudsend B.V. is de minister een stap voor. Zij presenteren hun zelfgebouwde hybride kraanschip ‘Triton’. Door uitstoot van roet, co2 en stikstof te beperken gaan zij op volle kracht vooruit.

Geheel in de trend van duurzame binnenvaart ontwikkelde Van der Meulen Woudsend het paradepaardje van de vloot. Waar het ministerie heeft toegezegd 1,5 miljoen te investeren in het optimaliseren van de duurzame binnenvaart, besloot de Friese specialist in waterbouwkundige projecten daar niet op te wachten.

Van kraanschip tot hybride schip

Ze verbouwden hun kraanschip tot een hybride schip, waardoor er nu 99% minder roet, 16% minder CO2 en 98% minder stikstof wordt uitgestoten. Voor schepen met deze lengte is dit uniek. Zowel de voortstuwing, boegschroef als de kraan worden nu elektrisch aangedreven. De energie wordt opgewekt door een generator, die voldoet aan de nieuwste Euro VI + eisen (Europese emissiestandaard). Uiteraard is er, naar de vereisten van de scheepvaartinspectie, een reservegenerator aanwezig.

Duurzamer en schoner

Doelstelling van de Europese Unie is duurzamer en schoner varen op de binnenwateren. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door emissiereductie in de praktijk te brengen en de roetuitstoot te beperken. ‘Bij grotere schepen is het ombouwen een stuk eenvoudiger, omdat je dan de ruimte hebt de vaartuigen uit te voeren met elektromotoren’, aldus eigenaar Mark van der Meulen. Hij vervolgt: ‘Bij relatief kleine binnenvaartschepen, zoals onze Triton, heb je slechts 50 meter lengte om te benutten. Dat is vrij beperkt, maar deze schepen zijn wel onmisbaar op de Friese binnenwateren.’

Van der Meulen Woudsend is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van stortsteen, baggeren van kanalen, meren en havens, aanleg en onderhoud van natuurlijke oevers, grondvervoer en nat grondverzet. Ook bij vervuilde waterbodems schakel je dit Friese familiebedrijf in. Pionieren is niet zomaar één van de kernwaarden van de onderneming, maar zit de familie in het bloed.

