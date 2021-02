Valentijnsdag: Wie verras jij met een mooie bos bloemen?

SNEEK- Zondag is het 14 februari oftewel Valentijnsdag, wat dan ook voor veel mensen weer gelijk staat aan bloemendag. Dor de coronamaatregelen zijn ook de bloemenwinkels helaas niet geopend, maar dat wil niet zeggen dat geliefden het zonder bloemen hoeven te stellen. Bij Speelman Bloemen in Sneek en De Haas Bloem in IJlst is het geen enkel probleem om de bloemen online te bestellen.

Speelman Bloemen

“Bestel je per mail of app? Dan bezorgen we je bloemen gratis in Sneek en aangrenzende dorpen”, laat Simon Speelman weten. “Uiteraard bezorgen we op Valentijnsdag ook”, vult de Sneker bloemist aan. “Mail naar je bestelling naar: info@bloemenbestelleninsneek.nl of stuur een appje: 06-30575162”

De Haas Bloemen

Ook bij De Haas Bloemen in IJlst kunnen boeketten online worden besteld, laten Peter en Marnix de Haas weten. “Wij zorgen met ons professionele team dat elke klant tevreden is met de bloemen die bij ons besteld zij.”

De beide heren namen de zaak van hun ouders, Jaap en Marie de Haas, in IJlst over. Het echtpaar De Haas begon in 1968 met de bloemwinkel.

Contactgegevens De Haas: info@dehaasbloemen.nl; telefoon: 0515 53 12 05